Онлайн-трансляции марафона "Новое Знание" за один день собрали свыше 5 млн просмотров

Фото: marathon.znanierussia.ru
Онлайн-трансляции марафона "Новое Знание" за день набрали более 5 миллионов просмотров, передает пресс-служба организаторов мероприятия.
В день открытия на площадке марафона выступили первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев и другие.
Трехдневное мероприятие проходит сразу в нескольких городах России. В частности, участники могут поучаствовать в нем в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде.
В рамках марафона организаторы подготовили порядка 100 лекций, мастер-классов, дискуссий и других видов коммуникации.
"В числе зарегистрированных участников марафона свыше 3 тысяч человек", – говорится в сообщении.
Ранее в Москве стали известны победители конкурса молодых педагогов. В финал состязания были допущены 133 учителя. Они боролись за победу в номинациях "Учитель – лидер", "Учитель – мастер" и "Профессиональный союз".
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