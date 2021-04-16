В столице назвали победителей конкурса молодых педагогов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Москве стали известны победители конкурса молодых педагогов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В столице завершился конкурс молодежных инициатив "Молодые педагоги – московскому образованию". В нем приняли участие более 900 учителей столицы. Это в три раза больше, чем в прошлом году", – уточняется в публикации.

В финал состязания были допущены 133 педагога. Они боролись за победу в номинациях "Учитель – лидер", "Учитель – мастер" и "Профессиональный союз".

В первой из названных категорий выиграла учитель школы № 1287 Наталья Медведева. Лауреатами стали Дарья Юшина из школы № 2030 и Дарья Долишная из школы № 64. "Учителем – лидером" жюри назвало учителя школы № 1520 имени Капцовых Кирилла Желябина, лауреатами – Марину Милованову из школы № 1547 и Александру Тимошкову из школы № 2033. В качестве лучшего профессионального союза победу одержала команда учителей из школы № 1518.

Как подчеркнул директор городского методического центра Андрей Зинин, для современного педагога важно не только проявлять профессиональные компетенции, но и уметь применять информационные технологии и обладать развитым социальным интеллектом.

В апреле в столице подвели итоги конкурса "Учитель года Москвы". В 2021 году его участниками стали более 700 педагогов. Лидером индивидуального зачета стал преподаватель физики Артем Барат.

