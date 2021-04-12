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Общество

12 апреля, 20:14

Более 700 педагогов приняли участие в конкурсе "Учителя года Москвы"

мэр Москвы образование общество

Фото: vk.com/mossobyanin

В конкурсе "Учителя года Москвы" в 2021 году приняли участие более 700 педагогов, сообщил Сергей Собянин.

"Подвели итоги конкурса "Учителя года Москвы". Конкурсу более 30 лет, но в формате командного испытания он проводится второй раз. Заявки в этом году подали более 700 педагогов. Лучших выбирали из шести команд финалистов", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин рассказал, что первое место среди коллективов заняли педагоги школы № 1520 имени Капцовых. Абсолютным победителем в индивидуальном состязании был признан учитель физики Артем Барат. Ему предстоит принять участие в конкурсе "Учитель года России – 2021".

"Поздравляю всех участников! Спасибо за ваш талант, творческий подход к работе, доброту и любовь к детям", – добавил Собянин.

Ранее Владимир Путин предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу в течение года. С такой инициативой он выступил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

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