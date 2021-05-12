Продлена регистрация на трек "Информационные технологии" конкурса "Лидеры России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Организаторы конкурса "Лидеры России" продлили регистрацию на трек "Информационные технологии" до 17 мая, сообщает пресс-служба проекта.

Уточняется, что трек нацелен на выявление лучших специалистов в сфере IT и привлечение их к реализации соответствующих проектов. Участвовать в нем могут россияне младше 55 лет с опытом управления не меньше двух лет.

"Лидеры России" – это всероссийский конкурс для руководителей нового поколения, который проводит президентская платформа "Россия – страна возможностей". В этом году прием заявок на участие стартовал 31 марта.

