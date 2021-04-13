Названы сроки регистрации на трек "Информационные технологии" конкурса "Лидеры России"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Регистрация на трек "Информационные технологии" конкурса "Лидеры России" продлится до 26 апреля текущего года. Прием заявок стартовал 31 марта.

В рамках проекта планируется выявить лучших специалистов сферы информационных технологий. Впоследствии выдающихся экспертов могут привлечь к реализации проектов цифровой информации.

Куратором трека "Информационные технологии" выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В начале апреля стало известно, что в период с 12 по 30 числа месяца в рамках Образовательной инициативы пройдет "Урок Цифры" по теме "Цифровое производство". Проект рассчитан на учащихся 1–11-х классов.

