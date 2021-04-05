С 12 по 30 апреля пройдет "Урок Цифры" по теме "Цифровое производство"

16:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперты фирмы "1С" подготовили новый урок всероссийского проекта в рамках Образовательной инициативы.
Мероприятие, адресованное учащимся 1–11-х классов, пройдет 12 по 30 апреля. Оно направлено на знакомство школьников с современным миром цифровых технологий и раннюю профессиональную ориентацию.
Школьники узнают, как устроено современное производство: от обычной кондитерской и до производства сложных, высокотехнологичных продуктов, какую роль в нем играют информационные технологии и что такое цифровая трансформация предприятия.
По словам директора департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Павла Кузьмина, тематика "Урока Цифры" полностью соответствует задаче развития предпринимательских и цифровых компетенций школьников. Материалы для учителей и школьников будут доступны на сайте урокцифры.рф.
Выполнить задания можно в любое время. Преподаватели смогут воспользоваться методическими указаниями, чтобы провести занятие в классе.
Ранее сообщалось, что более 200 тысяч москвичей приняли участие в голосовании на платформе "Активный гражданин", которое посвящено выбору новых направлений для образовательной программы комплекса инноваций "Техноград" на ВДНХ.
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