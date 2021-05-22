Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека

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Россия является страной уникальных возможностей для талантливого человека. Об этом в ходе марафона "Новое знание" заявил Владимир Путин.

"Для активного, талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное – это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед", – приводит RT слова президента.

Глава государства сообщил, что общество "Знание" поспособствует тому, чтобы молодые люди нашли себя и встали на свой путь к успеху в учебе.

Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на данном марафоне заявил, что через полвека человечество ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий, исследований ДНК.

