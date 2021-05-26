Защита Ефремова подала кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Защита актера Михаила Ефремова подала кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда, сократившего актеру срок отбывания наказания, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в адрес суда поступила жалоба адвокатов Петра Хархорина и Романа Филиппова. Они просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2020 года.

Тогда приговор был изменен, срок заключения уменьшили с 8 до 7,5 года колонии общего режима.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.