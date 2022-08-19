Владимир Путин и Эммануэль Макрон впервые за три месяца поговорили по телефону. Беседа состоялась по инициативе французской стороны.

Президент России указал на ситуацию с Запорожской атомной станцией. Путин подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории АЭС создали опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий.

Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие. Кроме того, Владимир Путин коснулся также и вопросов экспорта зерна, для которого по-прежнему сохраняются препятствия. Данные обстоятельства, по мнению Путина, не способствуют обеспечению мировой продовольственной безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.