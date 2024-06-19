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19 июня, 15:15

Политика

Владимир Путин проехался на автомобиле Aurus вместе с Ким Чен Ыном

Владимир Путин проехался на автомобиле Aurus вместе с Ким Чен Ыном

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Владимир Путин вместе с Ким Чен Ыном проехались на представительском автомобиле Aurus. Президент России был за рулем, а лидер КНДР – на соседнем пассажирском сидении.

После поездки главы государств прогулялись по парку, почтили память советских воинов, погибших при освобождении Кореи, и отправились на концерт в честь визита Путина. На нем артисты исполнили военные песни, а также композиции российского певца Shaman.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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