Власти будут делать все для работы российских энергокомпаний – Путин

Власти РФ будут делать все для работы российских энергокомпаний, заявил Владимир Путин. Он отметил, что власти будут повышать доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий, включая освоение и эксплуатацию месторождений.

Парламент Финляндии одобрил членство страны в НАТО.

Импортеры приоритетных для РФ товаров смогут получить льготные кредиты. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.