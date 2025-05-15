Кремль опубликовал состав делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле

Кремль опубликовал состав российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Распоряжение подписал Владимир Путин.

Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский. Также в состав переговорной группы вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Мединский возглавлял российскую группу на переговорах в Стамбуле три года назад. Тогда Киев сорвал этот процесс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.