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15 мая, 07:15

Политика

Кремль опубликовал состав делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле

Кремль опубликовал состав делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле

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Кремль опубликовал состав российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Распоряжение подписал Владимир Путин.

Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский. Также в состав переговорной группы вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Мединский возглавлял российскую группу на переговорах в Стамбуле три года назад. Тогда Киев сорвал этот процесс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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