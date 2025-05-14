Бразильский президент покинул РФ после короткой остановки

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прилетал в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Бразилии.

По данным диппредставительства, бразильский лидер в Москве находился недолго. Кроме того, Лула да Силва не встречался с Владимиром Путиным.

Ранее бразильский лидер рассказывал о планах приехать в столицу РФ после своего визита в Китай. Он уточнял, что хотел бы обсудить с Путиным просьбу Украины узнать о готовности РФ объявить перемирие и обсудить возможные переговоры делегаций в турецком Стамбуле.

11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной. По его словам, встреча Москвы и Киева может состояться 15 мая. Украинский президент Владимир Зеленский согласился на это и добавил, что будет ждать личного приезда российского лидера в Турцию.

