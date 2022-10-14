Новости часа: Путин рассказал об экономических отношениях РФ и стран Центральной Азии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что РФ и страны Центральной Азии в экономических отношениях уходят от ненужного участия западных компаний во взаиморасчетах.

Взрывчатка на борту задержанного в Нью-Дели самолета "Аэрофлота" не найдена. Об этом рассказали в МИД РФ.

Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут с 17 по 30 октября. Об этом сказано в заявлении альянса.