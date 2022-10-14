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Экономика

Новости часа: Путин рассказал об экономических отношениях РФ и стран Центральной Азии

Новости часа: Путин рассказал об экономических отношениях РФ и стран Центральной Азии

Новости часа: РФ готова помогать в восстановлении энергосистемы Центральной Азии – Путин

Новости часа: Путин и Эрдоган распорядились начать разработку идеи газового хаба в Турции

Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом 80-летия Победы

Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб

Песков сообщил, что РФ не ожидает переговоров с Западом в ближайшее время

Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции – Песков

Новости часа: Песков рассказал о диверсантах, которые пытались взорвать "Турецкий поток"

Новости часа: Песков прокомментировал положение ЕС после терактов на "Северных потоках"

Несколько человек задержаны при попытке устроить диверсии на "Турецком потоке" – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что РФ и страны Центральной Азии в экономических отношениях уходят от ненужного участия западных компаний во взаиморасчетах.

Взрывчатка на борту задержанного в Нью-Дели самолета "Аэрофлота" не найдена. Об этом рассказали в МИД РФ.

Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут с 17 по 30 октября. Об этом сказано в заявлении альянса.

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