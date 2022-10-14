Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Политика

Новости часа: РФ готова помогать в восстановлении энергосистемы Центральной Азии – Путин

Новости часа: РФ готова помогать в восстановлении энергосистемы Центральной Азии – Путин

Новости часа: Путин и Эрдоган распорядились начать разработку идеи газового хаба в Турции

Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом 80-летия Победы

Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб

Песков сообщил, что РФ не ожидает переговоров с Западом в ближайшее время

Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции – Песков

Новости часа: Песков рассказал о диверсантах, которые пытались взорвать "Турецкий поток"

Новости часа: Песков прокомментировал положение ЕС после терактов на "Северных потоках"

Несколько человек задержаны при попытке устроить диверсии на "Турецком потоке" – Песков

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что Россия готова содействовать в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии. Он констатировал, что сотрудничество РФ и стран "пятерки" в области энергетической безопасности углубляется.

Ожидающие парома водители смогут следить за электронной очередью на Керченскую переправу. Об этом сообщил глава Крыма Вениамин Кондратьев.

Добровольцами в зону СВО могут отправиться экс-силовики, охотники и казаки. Такую информацию предоставил портал "Объясняем.рф".

Читайте также
властьполитикатранспортобществовидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика