Новости часа: РФ готова помогать в восстановлении энергосистемы Центральной Азии – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что Россия готова содействовать в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии. Он констатировал, что сотрудничество РФ и стран "пятерки" в области энергетической безопасности углубляется.

Ожидающие парома водители смогут следить за электронной очередью на Керченскую переправу. Об этом сообщил глава Крыма Вениамин Кондратьев.

Добровольцами в зону СВО могут отправиться экс-силовики, охотники и казаки. Такую информацию предоставил портал "Объясняем.рф".