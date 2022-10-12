Новости часа: Путин сообщил, каким странам РФ не будет поставлять энергоресурсы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат на них цены. Он также сообщил, что РФ продолжит переход на расчеты в нацвалютах при оплате энергоресурсов.

Кроме того, президент рассказал, что все факты диверсий на российских энергообъектах доказаны, а рост цен на энергию не связан с СВО, виновата политика самого Запада.