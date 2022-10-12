Песков опроверг сообщения о разговоре Маска с Путиным перед публикацией "плана по Украине"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о разговоре Илона Маска с Владимиром Путиным перед обнародованием плана бизнесмена по урегулированию ситуации на Украине, сообщает "Газета.ру".

При этом Песков подтвердил, что телефонный разговор у них состоялся примерно 1,5 года назад. Подробности разговора он раскрывать не стал.

Накануне американский предприниматель отреагировал на заявление главы аналитического центра Eurasia Group Иэна Бреммера, который утверждал, что Илон Маск якобы беседовал об урегулировании на Украине с Путиным.

Бизнесмен заявил, что не обсуждал с президентом РФ план мирного урегулирования по Украине. По словам предпринимателя, он разговаривал с Путиным только однажды, примерно 18 месяцев назад. Темой разговора был космос.

В начале октября основатель Tesla и Space X Илон Маск предложил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он выступил за новые референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России под наблюдением ООН и статус Крыма как "формальной части" РФ.

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