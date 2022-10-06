В Киеве прокомментировали предложение Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине

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Киев не допустит того, чтобы иноземные миротворцы предлагали решить будущее страны, не спрашивая ее мнения. Так прокомментировал предложение предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Проблема всех иноземных "миротворцев" в том, что они пытаются решить судьбу Украины, забыв пригласить на обсуждения Украину. Это делает их фантазии невозможными, а дискуссии – не стоящими времени", – написал Подоляк в своем Twitter.

Советник подчеркнул, что украинцы никогда не позволят обсуждать будущее своей страны без их участия.

В понедельник, 3 октября, Маск предложил заново организовать референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, но на этот раз под наблюдением ООН. Также он предложил оставить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Маск, "в отличие от многих профессиональных дипломатов", пытается найти пути для достижения мира. Вместе с тем представитель Кремля добавил, что к этому невозможно прийти без выполнения условий России.



Илон Маск заявил, что восток Украины предпочитает Россию

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