Песков ответил на слова Столтенберга о поражении НАТО в случае победы России

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Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа РФ в конфликте на Украине будет означать поражение Альянса, можно считать признанием, что данный политический блок воюет на украинской стороне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Столтенберг выдвинул подобный тезис на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны государств Североатлантического альянса. По его словам, после победы Владимира Путина мир станет более опасным и уязвимым.

Помимо этого, генсек подчеркнул, что поддержка Украины со стороны НАТО играет ключевую роль в ситуации вокруг украинского конфликта.

В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что слова о поражении НАТО при победе РФ подтверждают участие этого блока в войне против России.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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