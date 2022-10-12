Путин заявил, что РФ готова поставлять газ в ЕС

Владимир Путин рассказал о дальнейшем выстраивании отношений с Европой на пленарном заседании "Российской энергетической недели". По его словам, Россия готова поставлять газ в Европу, несмотря на обвинения в ненадежности. Западу не надо отказываться от сотрудничества, любые поставки могут уйти в другие регионы мира из-за лучшего ценового предложения, напомнил президент.

Путин подчеркнул, что мировая энергетика переживает острый кризис из-за действий отдельных стран, дисбаланса спроса и предложения, нестабильности цен. Но Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат на них цены, это только усугубляет ситуацию, отметил президент.

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