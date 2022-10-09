Илон Маск заявил о растущей вероятности ядерной войны

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Основатель Tesla и Space X Илон Маск считает вероятность ядерный войны растет с каждым днем. Об этом он написал в своем Twitter.

"Вероятность ядерной войны стремительно растет", – говорится в публикации предпринимателя.

Ранее Маск предложил заново провести референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, но на этот раз под наблюдением ООН.

Также он предложил оставить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)" и гарантировать его водоснабжение.

Комментируя эти предложения, в Госдуме РФ заявили, что основатель Tesla должен стать президентом США. Там отметили, что Маск, в отличие от Джо Байдена, способен выстраивать прагматичные, взаимовыгодные отношения, направленные на сохранение и развитие мира.



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