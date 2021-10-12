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Москва 24

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Экономика

13:30

Кабмин продлил правила субсидирования закупок "Онкаспара" за рубежом

власть медицина экономика видео Станислав Кулик

Правительство РФ продлило правила субсидирования закупок за рубежом лекарства "Онкаспар", которое применяется для лечения лейкоза. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство уже предоставило Московскому эндокринному заводу более 500 миллионов рублей субсидий на покупку этого лекарства. Предприятие займется ввозом и доставкой препарата, и в следующем году лекарства также поступят в медицинские учреждения. Для этого правительство продлевает действие программы субсидирования по закупке "Онкаспара", – сказал премьер.

Мишустин подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса остается сложной. При этом, по его словам, важно продолжать оказывать необходимую помощь пациентам с другими тяжелыми заболеваниями, особенно детям, которым в отдельных случаях нужны дорогостоящие лекарства, не имеющие отечественных аналогов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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