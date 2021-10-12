Кабмин продлил правила субсидирования закупок "Онкаспара" за рубежом

Правительство РФ продлило правила субсидирования закупок за рубежом лекарства "Онкаспар", которое применяется для лечения лейкоза. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство уже предоставило Московскому эндокринному заводу более 500 миллионов рублей субсидий на покупку этого лекарства. Предприятие займется ввозом и доставкой препарата, и в следующем году лекарства также поступят в медицинские учреждения. Для этого правительство продлевает действие программы субсидирования по закупке "Онкаспара", – сказал премьер.

Мишустин подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса остается сложной. При этом, по его словам, важно продолжать оказывать необходимую помощь пациентам с другими тяжелыми заболеваниями, особенно детям, которым в отдельных случаях нужны дорогостоящие лекарства, не имеющие отечественных аналогов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.