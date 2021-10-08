Путин призвал добиваться снижения смертности в результате ДТП

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Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Такое заявление он сделал на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

"Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях", – сказал Путин.

Ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы призвал водителей и пассажиров пристегиваться ремнями безопасности во время движения.

Специалисты напомнили, что ремень безопасности спасает пассажиров передних сидений автомобиля в 50% аварий и на 25% снижает риск летального исхода для тех, кто сидит сзади. При этом использование телефона повышает риск попадания в ДТП.

