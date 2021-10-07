Дептранс Москвы призвал водителей и пассажиров пристегиваться ремнями безопасности

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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы призвал водителей и пассажиров пристегиваться ремнями безопасности во время движения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В текущем году почти 180 тысяч водителей рисковали своей и чужой жизнью, не пристегиваясь и используя телефон за рулем.

Специалисты напомнили, что ремень безопасности спасает пассажиров передних сидений автомобиля в 50% аварий и на 25% снижает риск летального исхода для тех, кто сидит сзади. При этом использование телефона повышает риск попадания в ДТП. Телефонный разговор увеличивает вероятность аварии в четыре раза. А использование смартфона для чтения или отправки сообщений повышает риск дорожно-транспортного происшествия в 20 раз.

"Соблюдайте простые правила безопасности, берегите себя", – призвали в Дептрансе.

Ранее в департаменте призвали московских мотоциклистов не рисковать жизнью и не выезжать на дороги в сырую погоду. Число аварий с участием мотоциклистов возрастает с наступлением осени и ухудшением погоды. Кроме того, увеличивается количество погибших и раненых, так как мокрый асфальт и низкая температура делают покрытие скользким для езды на мотоцикле.

