В Кремле заявили, что Путин не собирается вводить военное положение в РФ

Владимир Путин не планирует вводить военное положение в России на фоне специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он призвал ориентироваться на заявления президента о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР и отметил, что действия на Украине идут по плану.

Также спросили пресс-секретаря Владимира Путина и о ситуации с российским газом. Песков отметил, что Россия намерена и дальше надежно выполнять контрактные обязательства, а вот ответа от Украины по поводу форс-мажора с транзитом газа так и не получила. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.