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09 сентября, 15:30

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Путин и Собянин открыли проспект Багратиона – новую вылетную магистраль Москвы

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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли проспект Багратиона – новую вылетную магистраль Москвы. Шестиполосная магистраль длиной порядка 10 километров проходит от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей.

Как новая дорога повлияет на транспортную ситуацию в городе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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