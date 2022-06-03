Путин при необходимости обсудит с СБ борьбу с попытками вызвать кризис в РФ – Песков

Владимир Путин получает доклады от Совбеза России, при необходимости он обсудит на совещании меры по борьбе с попытками западных стран вызвать в стране кризис. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Возможно, будет, да. При необходимости, конечно. По крайней мере, разумеется, Совбез докладывает президенту", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что ведется работа над созданием мер, направленных на блокировку попыток западных стран вызвать в стране полномасштабный кризис. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.