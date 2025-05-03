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03 мая, 15:15

Политика

В Кремле заявили, что ждут от Киева действий по деэскалации на майские праздники

В Кремле заявили, что ждут от Киева действий по деэскалации на майские праздники

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Кремль ожидает от Украины шагов, направленных на деэскалацию конфликта в дни празднования 8, 9 и 10 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу о возможном перемирии.

По словам Пескова, цель предложенного перемирия – проверить готовность Киева к поиску путей устойчивого мира. В Кремле ожидают четких и недвусмысленных заявлений от украинской стороны. Отказ от прямого ответа, как отметил представитель Кремля, расценивается как свидетельство идеологической позиции украинского руководства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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