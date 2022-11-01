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Транспорт

Путин поручил увеличить количество авиарейсов в дружественные страны

Путин поручил увеличить количество авиарейсов в дружественные страны

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Российские авиакомпании в ближайшее время должны увеличить количество рейсов в дружественные страны. Такое поручение дал Владимир Путин.

На сайте Кремля опубликован целый перечень президентских инициатив. Правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ поручено нарастить объем авиаперевозок с иностранными государствами.

Еще одна задача – установить безвизовый режим для иностранных граждан для туристических и деловых поездок, а также в целях получения образования и участия в спортивных и культурных мероприятиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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