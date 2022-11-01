Решений о возможном ремонте "Северных потоков" пока не принималось – Песков

Фото: kremlin.ru

Решений о ремонте "Северных потоков" пока не принималось, поскольку сначала необходимо получить заключение о возможности их восстановления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Должны дать заключение специалисты. Пока на этот счет решений никаких нет", – цитирует его РИА Новости.

Говоря о том, планирует ли Россия обращаться в ООН в связи с подрывами газопроводов, представитель Кремля отметил, что для начала необходимо систематизировать имеющиеся данные. Сбор подобной информации он назвал "очень чувствительной областью".

В конце сентября на обоих газопроводах "Северный поток" выявили утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки газа по трубопроводам были остановлены. Российские власти считают, что утечки стали следствием диверсий.

Между тем накануне Владимир Путин сообщил, что "Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северном потоке". Он рассказал, что под газопроводом обнаружили воронки глубиной 3 и 5 метров, также вырвано 40 метров трубы. По его словам, произошедшее является "очевидным терактом".



"Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северных потоках" – Путин

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