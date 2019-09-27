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27 сентября 2019, 15:15

Общество

Футболист Златан Ибрагимович бросил вызов Хабибу Нурмагомедову

Футболист Златан Ибрагимович бросил вызов Хабибу Нурмагомедову

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Златан Ибрагимович бросил вызов Хабибу Нурмагомедову. Правда, футболист позвал борца не на ринг, а всего лишь предложил ему стать участником Matrix Challenge.

Видеоприглашение форвард команды "Лос-Анджелес Гэлакси" разместил на своей странице в Instagram. Ибрагимович набивает мяч, а затем удерживает его на груди, отклоняясь назад, и начинает повторять движения героя "Матрицы" Нео, когда тот уклонялся от пуль.

Кроме россиянина, в списке приглашенных первая ракетка мира – сербский теннисист Новак Джокович, центральный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, а также футбольный агент самого Ибрагимовича – Мино Райола. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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