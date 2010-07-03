Аверин прокомментировал сообщения о дебоше в самолете

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Актер Максим Аверин, оштрафованный на 500 рублей за хулиганство на борту самолета Барнаул – Москва, сообщил своим подписчикам в Instagram, что у него все хорошо.

"Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!" – написал артист. Изданию Teleprogramma.pro он заявил, что произошедшее является провокацией.

Аверина вместе с продюсером Николаем Кореневым задержали в аэропорту Шереметьево. От командира самолета поступила информация о находящемся на борту "неадекватном пассажире".

В отношении актера составили протокол по статье "Мелкое хулиганство". Ему выписали штраф в размере 500 рублей, после чего отпустили.

Второго правонарушителя отправили на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.