Режим КТО снят в Кабардино-Балкарии

Фото: nac.gov.ru

В городе Чегеме Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции (КТО), в ходе которого были ликвидированы двое боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики.

"Режим КТО отменен с 12:00 ", – говорится в сообщении.

Личности боевиков уже установлены – это местные жители, члены религиозно-экстремистской группировки. Также в месте проведения операции обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ). Среди правоохранителей никто не пострадал.

Режим КТО ввели в части города Чегема Кабардино-Балкарии по решению начальника Управления ФСБ России по КБР генерала-майора Сергея Воронина. Речь идет о территории, ограниченной улицами Кярова, 2-м Промышленным проездом, руслом реки Чегем и восточной окраиной города.

Это связано с обнаружением членов религиозно-экстремистской группировки в частном доме. На окраине ранним утром в среду были слышны выстрелы.