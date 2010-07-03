Режим КТО снят в Кабардино-Балкарии

В городе Чегеме Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции (КТО), в ходе которого были ликвидированы двое боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики.
"Режим КТО отменен с 12:00 ", – говорится в сообщении.
Личности боевиков уже установлены – это местные жители, члены религиозно-экстремистской группировки. Также в месте проведения операции обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ). Среди правоохранителей никто не пострадал.
Режим КТО ввели в части города Чегема Кабардино-Балкарии по решению начальника Управления ФСБ России по КБР генерала-майора Сергея Воронина. Речь идет о территории, ограниченной улицами Кярова, 2-м Промышленным проездом, руслом реки Чегем и восточной окраиной города.
Это связано с обнаружением членов религиозно-экстремистской группировки в частном доме. На окраине ранним утром в среду были слышны выстрелы.
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