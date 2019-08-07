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07 августа 2019, 15:15

Технологии

Минобороны показало первый полет новейшего беспилотника "Охотник"

Минобороны показало первый полет новейшего беспилотника "Охотник"

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В Минобороны показали первый полет новейшего беспилотника "Охотник". Он должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями. Под управлением оператора он несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров, после чего совершил посадку.

"Охотник" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло", взлетная масса машины составляет около 20 тонн, он оснащен реактивным двигателем. По данным ведомства, в беспилотнике установлена аппаратура для разных видов разведки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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