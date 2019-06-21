Распродажи в Москве: как не нарваться на фальшивые скидки

Сезон распродаж начался, и столичные магазины запестрели кричащими вывесками: "sale, скидки, дешево". Москвичи бегают по торговым центрам, желая заполучить как можно больше вещей по низким ценам. Но действительно ли мы покупаем товар по сниженным ценам? Что брать на распродажах и как отличить фальшивые скидки от настоящих – в материале Москвы 24.

Скидки – наше все

На сегодняшний день складывается ощущение, что распродажи идут круглогодично. Совершенно исчезла сезонность, и период скидок не зависит ни от времени года, ни от каких-либо других параметров. Еще только середина июня, а в магазинах одежды и обуви уже вовсю идут летние распродажи. Создается ощущение, что лето уже заканчивается, и крупные ретейлеры стараются поскорее избавиться от товара, чтобы освободить полки для осенней продукции.

Все дело в конкуренции. Каждая торговая организация старается заманить потребителя по-своему, а скидки и промоакции являются наиболее простым вариантом в этой гонке. Если посмотреть на продовольственные сети, в их обороте более 50 процентов занимают промопродукция и товары со скидкой. Покупатели буквально охотятся на такие товары, а когда цена продукта возвращается к изначальной стоимости, потребители перестают его покупать и идут в другой магазин.

В случае с приобретением одежды, обуви, бытовой техники и других товаров люди просто выжидают момент, когда цена упадет, и сразу бегут в магазин. Благодаря огромному количеству приложений сегодня можно легко сравнить цены и посмотреть, где и какие скидки есть в данный момент.

Дешевые покупки в Европе больше не работают

Еще несколько лет назад многие москвичи специально выезжали на летние и новогодние распродажи в Европу. И это действительно было выгодно. Уровень европейских скидок в сезон распродаж был настолько высок, что одеть всю семью, включая перелет в Европу и обратно, было дешевле, чем совершить те же покупки в российских бутиках. Наши ретейлеры объясняли это тем, что затраты на содержание магазина и аренду в России гораздо больше, поэтому и цены на товары выше.

По мнению эксперта ретейла Андрей Карпова, обратная ситуация была только в 2015–2016 годах, когда происходило выравнивание цен после резкого падения рубля. В это время импортная продукция у нас продавалась дешевле, потому что она была завезена в Россию гораздо раньше. Тогда в московские бутики выстраивались очереди не только из горожан, но и иностранцев, желающих купить одежду, обувь и аксессуары по более низкой цене.

Теперь москвичи стали более разумно и экономно подходить к совершению покупок. Стараются следить за изменением цен и не делать ненужных трат. На сегодняшний день цены в других странах Европы не сильно отличаются от российских, за исключением отдельных акций. Плюс все большую популярность приобретают онлайн-магазины, стоимость в которых бывает ниже, да и доставку можно осуществить из различных точек земного шара.

"Черные пятницы"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Отдельная тема – соблазн "черной пятницы". Каждый из нас хотя бы раз в жизни ждал этого дня в надежде поймать халяву и приобрести что-то в три–пять раз дешевле. Только за прошлогоднюю акцию жители столицы потратили на 54 процента больше своих денег, чем годом ранее. Самым большим спросом пользовались меховые изделия и услуги туроператоров: средний чек по карте на мех составил 24 тысячи рублей, на отдых – 22 тысячи рублей. Также москвички проявили интерес к женской одежде и косметике, потраченные на это суммы возросли на 36 и 22 процента соответственно. Только в интернете россияне потратили в этот день 15 миллиардов рублей.

По мнению эксперта Карпова, в "черные пятницы" покупателю сообщается, что уровень скидок доходит до 80 процентов, хотя на самом деле проседание в цене не превышает 20–30 процентов.



Это уловки, как правило, связаны с тем, что компания хочет присоединиться к общероссийской акции. Когда организация индивидуально выставляет товар со скидкой, то она редко балуется акцией минус 80 процентов.



Но обмануть потребителя становится все сложнее, многие знают реальную стоимость товара и постоянно ее отслеживают. А когда объявляется распродажа, человек уже помнит, что футболка стоила 1 000 рублей и с 50-процентной скидкой она должна стоить 500 рублей. Хотя желающие получить прибыль продавцы могут поменять цену на 2 000 рублей, перечеркнуть ее и поставить всем любимые 999 рублей, якобы получившиеся после 50-процентной скидки. Но сейчас такие случаи стали встречаться все реже.

Выиграть все же можно

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Несмотря на любимый продавцами трюк с искусственным занижением цены, на распродажах все-таки можно найти товары с хорошим предложением.

Компаниям невыгодно, когда продукция лежит на складе и эти деньги нельзя брать в оборот. Поэтому они стараются распродавать, особенно это касается сезонных товаров. Например, вряд ли вы сможете купить последние модели телефонов, ноутбуков и техники на распродажах, а вот к прошлогодним моделям можно присмотреться. То же касается и одежды: мода и сезон меняются, поэтому на старте продаж ретейлер делает большую наценку, зато при наступлении нового сезона покупателям готовы предоставить большую скидку, чтобы поскорее сбыть товар. Сюда можно отнести шубы, купальники и туристические принадлежности.

В период распродаж будет выгодно приобрести те товары, наценка на которые изначально высока. Обычно они нужны людям по особым случаям, используются не так часто, но окупаются благодаря хорошей наценке. Например, брендовые вещи, ювелирные украшения, эксклюзивные подарки, элитные чаи, хенд-мейд вещи. Все это на распродаже будет стоить гораздо дешевле.

Со значительным дисконтом можно приобрести и товары-маяки в магазинах электроники. Обычно это единичные флагманские позиции, которые используются с целью привлечения клиентов, а в период скидок их можно купить на 30–40 процентов дешевле. Сюда же можно отнести аксессуары для электроники: ремешки, футляры, наушники, карты памяти и другую мелочь.

Но главное – не сойти с ума от горящих цифр "%" на витринах магазинов и не скупить все то, о чем пожалеете уже на следующий день. Для этого рекомендуем заранее составить список покупок, действительно необходимых вещей и ориентироваться строго на него. Также советуем приобретать вещи на старте распродаж, ведь количество товара с максимальными скидками обычно ограничено.

И еще: отслеживайте цены, это поможет избежать фальшивых скидок. Мониторить стоимость можно как в приложениях, так и на товарных агрегаторах (например, "Яндекс.Маркет", Price.ru, "Товары.Mail.Ru").