Шубы и турпоездки. На что больше всего тратили москвичи в "Черную пятницу"

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В "Черную пятницу" москвичи больше всего тратили на меховые изделия и услуги туроператоров. Об этом сообщили в пресс-службе "Национальной системы платежных карт" (НСПК).

Согласно оценкам НСПК, передает Агентство "Москва", в этом году во время "Черной пятницы" жители столицы совершили почти на 60% больше безналичных операций, чем годом ранее. Сумма потраченных средств также значительно выросла – на 54%. Особо резкий скачок аналитики зафиксировали в области онлайн-оплат: их количество увеличилось на 70%.

По размерам среднего чека у столичных держателей карт лидируют меховые изделия (24 тысячи 188 рублей), услуги турагентств и туроператоров (22 тысячи 30 рублей) и мотоциклы (13 тысяч 606 рублей). Эксперты отметили традиционный интерес покупателей к магазинам женской одежды, косметики и аксессуаров. "Если сравнивать с прошлогодней "Черной пятницей", то в этом году спрос на женскую одежду увеличился на 25%, на косметику – на 36%", – уточнила глава отдела маркетинговых исследований и аналитики НСПК Ирина Лобанова. По ее словам, общая сумма средств, потраченных москвичками на одежду и косметику, возросла соответственно на 36% и 22%.

Популярностью среди жителей столицы в "Черную пятницу" также пользовались магазины бытовой техники и электроники. Средний чек в этой категории составил 7 тысяч 604 рубля.

При этом отличительной тенденцией года, подчеркнули в НСПК, "стал тот факт, что столичные жители предпочли обычным тратам покупку контента – развлекательного и познавательного". В частности, аналитики заявили о рекордном, 228-процентном, росте суммы денежных средств, потраченных на внутриигровые платежи в онлайн-играх. Все больше москвичей заинтересованы в скидках на цифровой контент, подчеркнули в НСПК, добавив, что в этой категории количество операций по банковским картам с прошлого года увеличилось на 27%.

Согласно данным опроса, 25% москвичей регулярно покупают одежду и обувь в интернете. Оплачивать онлайн авиа- и железнодорожные билеты предпочитают 15% горожан. "А вот соцсетям для совершения покупок москвичи доверяют меньше остальных россиян", – отметили в пресс-службе НСПК. Об активном онлайн-шоппинге в соцсетях рассказали всего 3% опрошенных.

"Черную пятницу" придумали маркетологи США. Именно там после Дня благодарения, в четвертую пятницу ноября, магазины начали устраивать масштабные распродажи, чтобы освободить полки для нового ассортимента и подготовиться к рождественскому сезону.