Студентка попала в больницу из-за "Черной пятницы"

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Студентка из Китая Хонд Джиа решила накопить деньги к наступлению китайской версии "Черной пятницы" и в течение трех недель ела только лапшу быстрого приготовления. Девушка сэкономила 749 юаней (около семи тысяч рублей), однако потратить их не смогла, так как попала в больницу, передает News.ru.

Деньги, которые она накопила, пришлось потратить на лечение. Причина плохого самочувствия девушки неизвестна, но по ее мнению, виной стала диета.



"Черная пятница" была придумана маркетологами США: именно в четвертую пятницу ноября, на следующий день после Дня благодарения магазины начали устраивать масштабные распродажи, чтобы освободить полки для нового ассортимента и подготовиться к рождественскому сезону.

В этом году организаторы "Черной пятницы" проследят за скидками в российских онлайн-магазинах с помощью роботов. Товары недобросовестных продавцов будут снимать с распродажи.