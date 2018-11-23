Скидки "Черной пятницы" в России проверят роботы

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Организаторы "Черной пятницы" проследят за скидками в российских онлайн-магазинах с помощью роботов. Товары недобросовестных продавцов будут снимать с распродажи. Об этом сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"Также у нас есть специальная "горячая линия". Те, кто заметил, что скидки ненастоящие, могут сообщить об этом. Такие предложения также будут моментально сниматься с нашей площадки", – рассказал газете "Известия" президент АКИТ Артем Соколов.

Он также пояснил, что цены товаров, участвующих в акции, проверяют за сутки до старта акции. Для этого компании загружают свои предложения в специальную систему, после чего робот проверяет стоимость продукта в магазине за последние несколько недель. Такой механизм проверки в этом году применят впервые. В 2017 году за скидками следили сами покупатели.

По данным издания, второй крупнейший организатор акции Black Friday также проверит онлайн-магазинов на предмет завышения цен. При выявлении нарушений компания будет требовать исправления завышенных цен. А за неоднократные нарушения магазин будет сниматься с распродажи.

Акция распродаж в России продлится до воскресенья. По прогнозам специалистов, в этом году в ней примут участие более 5 тысяч компаний. отмечается, что это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Накануне старта акции Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой обмана продавцов. Специалисты отмечают, что в суматохе распродаж многие покупатели становятся жертвами обмана недобросовестных продавцов, которые не доводят до покупателей всю информацию об акциях.

В Роспотребнадзоре напомнили, что по закону "О защите прав потребителей" продавцы обязаны информировать покупателей обо всех условиях акций. Отдельно в ведомстве подчеркнули, что любой товар приобретенный по акции может быть возвращен и обменен как аналогичные товары без специальных условий. Причиной возврата непродовольственного товара может стать как ненадлежащее качество, так и иные желание покупателя поменять на товар другой формы, цвета или размера. Обменять товар можно в течение 14 дней, не считая день покупки.

По данным экспертов, в среднем выручка для крупных компаний по итогам черной пятницы может составить 50 процентов, а для небольших – от 100 до 500.

Специалисты отмечают, что в этом году интерес к черной пятнице у потребителей достаточно высок. Купить что-то на распродаже собираются около половины россиян. Многие ритейлеры готовят интересные предложения, но существуют и те, кто хочет нажиться на волне ажиотажа нечестным путем.

"Черная пятница" была придумана маркетологами США: именно в четвертую пятницу ноября, на следующий день после Дня благодарения магазины начали устраивать масштабные распродажи, чтобы освободить полки для нового ассортимента и подготовиться к рождественскому сезону. Появившийся в Новом свете еще в XIX веке, до нашей страны этот бум дошел лишь несколько лет назад.

Масштабные скидки, доходящие порой до 90%, обещают беспрецедентную экономию и при этом таят в себе немалый соблазн (противостоять которому тем сложнее, чем больше потенциальный покупатель склонен к шопоголизму).