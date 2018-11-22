"Черная пятница" с максимальной выгодой: 9 советов от экспертов

Уже завтра в магазинах по всему миру прогремит "Черная пятница" – день максимальных скидок. Мы поговорили с экспертами о том, как не потерять голову и последние деньги в охоте за дешевизной. Ну и, конечно, на что также стоит обратить внимание при покупках.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

"Черная пятница" была придумана маркетологами США: именно в четвертую пятницу ноября, на следующий день после Дня благодарения магазины начали устраивать масштабные распродажи, чтобы освободить полки для нового ассортимента и подготовиться к рождественскому сезону. Появившийся в Новом свете еще в XIX веке, до нашей страны этот бум дошел лишь несколько лет назад.

Масштабные скидки, доходящие порой до 90%, обещают беспрецедентную экономию и при этом таят в себе немалый соблазн (противостоять которому тем сложнее, чем больше потенциальный покупатель склонен к шопоголизму). Впрочем, попасться на удочку маркетинговых уловок могут и те, кто в отношении новых покупок привык руководствоваться здравым смыслом.

"Черная пятница" начнется завтра (а в некоторых онлайн-магазинах уже началась в четверг) и продлится в ряде магазинов вплоть до 25 ноября. В это время можно приобрести со скидками от 20% до 90% не только пользующиеся наибольшей популярностью в эти дни смартфоны, электронные приборы, бытовую технику, книги, одежду, обувь и аксессуары, но также отдельные услуги и сервисы вплоть до путевок за границу и химчистки. Список магазинов, участвующих в акции, можно посмотреть на ее официальном сайте, там же можно подписаться на рассылку о самых выгодных предложениях. Не стоит игнорировать и зарубежные площадки – большие скидки можно поймать на Aliexpress, Amazon и eBay.

Но чтобы "черная пятница" не застала вас врасплох и не оставила с пустым кошельком, подготовьтесь к ней заранее.

• Сделайте список необходимых к покупке вещей – того, что вам давно и жизненно необходимо, а также того, что было бы неплохо прикупить по скидке. Сознание того, что именно вы собираетесь купить, снизит вероятность спонтанных покупок, многим из которых покупатели не находят впоследствии применения.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

• Определитесь с суммой, которую можете позволить себе потратить, а лучше и вовсе заведите отдельную карту для онлайн-платежей, на которую можно с небольшим запасом положить выделенное на "черную пятницу". Это не только обезопасит ваши платежи, но и поможет не выйти за рамки бюджета и сделать обдуманные покупки, ведь ограниченная сумма денег в любом случае поставит вас перед неизбежным выбором.

Один из главных советов психологов – сохраняйте спокойствие . Зачастую трудновыполнимый совет как для тех, кто предпочитает покупать вещи в интернет-магазинах, так и тех, кто любит шопиться оффлайн. Сама атмосфера "черной пятницы", построенной на массовости, предполагает определенный уровень "заразительности". В покупательской лихорадке, когда товары расхватывают на глазах, а цены кажутся бросовыми, легко поддаться общим настроениям и начать набирать то, что вам уже завтра покажется если не совсем ненужным, то как минимум неактуальным. Перед оформлением покупки отдышитесь и трезво спросите себя: действительно ли вам нужно все то, что вы собираетесь приобрести?

Помимо психологической составляющей, при подготовке к самому масштабному шопингу года нужно учитывать и его практические аспекты. И тут все тоже не так просто, ведь зачастую, думая, что мы "сорвем куш", закупившись товарами с 50-процентной скидкой, мы становимся жертвами маркетологов. По словам Игоря Кузьмина, который когда-то работал менеджером крупного сетевого магазина, а сегодня отслеживает крупные скидки и рассказывает о них в своем телеграм-канале, здесь тоже есть несколько тонкостей.

• Отслеживайте цены. Иногда магазины искусственно завышают их за несколько дней до распродажи, чтобы потом с гордостью повесить на них таблички со скидкой. Чтобы избежать подобной уловки, используйте агрегаторы цен, отслеживающие изменение стоимости товаров.

• Поторопитесь. Иногда с максимальными скидками в магазинах продается лишь ограниченное количество товаров, которые быстро заканчиваются.

• Ищите дополнительные скидки. Иногда максимальное снижение цены не ограничивается "официальной" скидкой, а дополнительную можно получить при покупке через интернет-приложение сервиса или за регистрацию на нем.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

• Используйте промокоды. У многих из нас завалялись неиспользуемые промокоды к тем или иным сервисам и интернет-магазинам, кроме того, иногда промокод нетрудно отыскать за несколько минут на специальных сайтах и в тематических сообществах. Их использование поможет получить дополнительную скидку, подарок или бесплатную доставку.

• Планируйте все заранее. С ажиотажем вокруг "черной пятницы" дешевые товары разлетаются, как горячие пирожки, поэтому за действительно хорошие предложения нужно побороться (точнее, оказаться одним из первых в реальной или виртуальной очереди за ними). Лучше всего еще до начала акции изучить ассортимент товаров и определиться с тем, что именно вы хотите купить и на каком сайте. Заодно придумайте себе запасные варианты на тот случай, если не успеете купить желаемое или скидки на него просто не окажется.

• Смотрите отзывы о товаре и магазине. Не все магазины пользуются безупречной репутацией, поэтому большое количество негативных отзывов должно как минимум насторожить вас, а как максимум – отказаться от выбора бОльшей скидки в сомнительном месте. То же и относительно самих товаров – ведь скидка 90% может означать просто-напросто желание продавцов как можно скорее избавиться от того, что завалялось на прилавках.

Лиза Минаева