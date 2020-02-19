Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Еще 470 умных камер установил ЦОДД для безопасных поездок по МСД. Теперь порядка 2 тысяч таких камер работают на ключевых трассах и в тоннелях Москвы. Они распознают 15 инцидентов на дороге и мгновенно передают сигнал в ситуационный центр ЦОДД.

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина мы отменяем плату за уличные парковки в дни государственных праздников. 23 февраля уличные парковки будут бесплатными для автомобилистов. Парковки со шлагбаумом будут платными. Просим водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В этом году в городе планируют завершить обновление остановочных павильонов. На Сокольническом вагонремонтно-строительном заводе изготовят 1 тысячу самых современных остановок.