Первый этап строительства эстакады на востоке Москвы завершат в 2026 году

Первый этап строительства новой 200-метровой эстакады на пересечении шоссе Энтузиастов с Большим Купавенским проездом и Свободным проспектом планируется завершить до конца 2026 года. Это позволит ускорить движение на востоке Москвы.

Так разгрузится один из самых оживленных перекрестков. Время пути от МКАД до Третьего кольца по шоссе Энтузиастов сократится на 10–15 минут в часы пик.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



