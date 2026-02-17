17 февраля, 12:15Транспорт
Первый этап строительства эстакады на востоке Москвы завершат в 2026 году
Первый этап строительства новой 200-метровой эстакады на пересечении шоссе Энтузиастов с Большим Купавенским проездом и Свободным проспектом планируется завершить до конца 2026 года. Это позволит ускорить движение на востоке Москвы.
Так разгрузится один из самых оживленных перекрестков. Время пути от МКАД до Третьего кольца по шоссе Энтузиастов сократится на 10–15 минут в часы пик.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Сергей Собянин рассказал о планах строительства московского метро
- Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на севере Москвы