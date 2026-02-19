Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Почти треть дорог была построена в Москве за последние 15 лет, сообщил Сергей Собянин. Количество искусственных сооружений для транспортной сети выросло более чем на 70%. До 2028 года планируется построить еще 283 километра дорог, 47 сооружений и 58 пешеходных переходов.

"На строящейся станции "Строгино" будущей Рублево-Архангельской линии метро завершено устройство ограждающих конструкций и вынос электрокабеля из зоны строительства. Продолжается разработка грунта котлована: строители выполнили более половины от общего объема земляных работ и выработали свыше 90 тысяч кубометров грунта. Кроме того, в восточном торце станционного комплекса ведется сооружение демонтажной щитовой камеры для выхода щита-гиганта "Лилия", который ведет проходку от станции "Серебряный Бор", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Семь новых зданий для отделов полиции планируют построить в Москве за счет средств городского бюджета. Общая площадь новых объектов в ЮВАО и ЮЗАО составит более 60 тысяч квадратных метров.