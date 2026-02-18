Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за снежного циклона

Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за надвигающегося снежного циклона. Более половины месячной нормы осадков может выпасть 19 февраля. Москвичей просят не рисковать и пересесть на общественный транспорт.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 19 февраля небо затянет облаками, атмосферное давление резко понизится на 10–12 единиц. За сутки высота снежного покрова может вырасти на 10–15 сантиметров.

