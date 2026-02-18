Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 11:15

Общество

Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за снежного циклона

Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за снежного циклона

Городские камеры показали кадры рассвета в Москве

"Деньги 24": Совфед одобрил закон об информировании россиян о рисках азартных игр

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 18 февраля

Телеканал Москва 24 получил две награды премии "Большая Цифра"

До минус 20 градусов похолодает в Москве в ночь на 18 февраля

"Мой район. Место встречи": масленица с Надеждой Крыгиной

"Деньги 24": кадровые агентства сообщили о всплеске сокращений в России

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 753 мм ртутного столба 18 февраля

"Новости дня": вакцина от ВПЧ может войти в нацкалендарь прививок в России

Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за надвигающегося снежного циклона. Более половины месячной нормы осадков может выпасть 19 февраля. Москвичей просят не рисковать и пересесть на общественный транспорт.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 19 февраля небо затянет облаками, атмосферное давление резко понизится на 10–12 единиц. За сутки высота снежного покрова может вырасти на 10–15 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоЕлизавета ДвирникИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика