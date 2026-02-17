Форма поиска по сайту

17 февраля, 16:40

"Новости дня": работу системы отопления скорректировали в Москве из-за похолодания

Сергей Собянин рассказал о развитии кадетского образования в Москве

В Москве мошенники пытались заработать на собаках, которых отдавали в добрые руки

"Деньги 24": Москва заняла первое место по количеству блинных заведений среди городов РФ

В Москве будет солнечно 18 февраля

Снежный покров может вырасти на 10–15 сантиметров в Москве 19 февраля

Волонтер выкупила шесть истощенных собак, которых нашли в запертой квартире в Москве

С 2011 года в Москве построили 1,6 тыс километров дорог

Волонтеры в Царицыне пытаются спасти собак, запертых в пустующей квартире

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за похолодания. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится морозная погода, особенно в ночные часы.

Температуру в батареях повышают постепенно, поэтому для жителей не возникает никаких неудобств. Корректировка производится регулярно в автоматическом режиме. Для этого отслеживают показатели погодных датчиков.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городпогодаЖКХвидео

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

