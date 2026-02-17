17 февраля, 16:40Город
"Новости дня": работу системы отопления скорректировали в Москве из-за похолодания
Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за похолодания. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится морозная погода, особенно в ночные часы.
Температуру в батареях повышают постепенно, поэтому для жителей не возникает никаких неудобств. Корректировка производится регулярно в автоматическом режиме. Для этого отслеживают показатели погодных датчиков.
Подробнее – в программе "Новости дня".