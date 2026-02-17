Диетологи дали рекомендации по начинке для блинов на Масленицу

Диетологи дали рекомендации по начинке для блинов, чтобы масленичная неделя прошла без последствий. Они советуют использовать нежирное вареное мясо, птицу и фрукты. Из мяса лучше подходят постные сорта, например филе говядины, курицы или индейки.

Для вкуса можно добавить в начинку зелень или молотый перец. Подавать блины следует с нежирной сметаной или греческим йогуртом. При выборе сладкой начинки варенье лучше заменить на фрукты, например на яблоки. Чтобы уменьшить калорийность, вместо сахара можно использовать корицу и цедру лимона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.