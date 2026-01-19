Количество вакансий с удаленной работой в Москве сократилось за полгода

Столичные работодатели массово отказываются от удаленного формата работы. За последние полгода количество вакансий с таким режимом в Москве сократилось с 62 до 37 тысяч. По словам экспертов, это рыночная корректировка после пика популярности "удаленки".

Первыми от дистанционной работы начали отказываться в сферах финансов, продаж и клиентского обслуживания. В IT, дизайне и службах поддержки этот формат по-прежнему востребован. Работодатели объясняют возврат в офисы необходимостью более эффективного контроля и коммуникации.

