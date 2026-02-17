Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за последствий снегопада

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия мощного снегопада. Специалисты расчищают пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и социальным объектам, а затем обрабатывают их противогололедными реагентами.

Автомобилистов призвали быть внимательнее из-за большого количества снегоуборочной техники на улицах. В столицу вернулись морозы, днем 17 февраля ожидается до минус 10 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 20. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.