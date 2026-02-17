Форма поиска по сайту

17 февраля, 07:15

Город

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за последствий снегопада

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за последствий снегопада

Масленичная неделя стартовала в Москве

"Китайский Новый год в Москве" начался на Манежной площади

"Новости дня": мост-променад свяжет Живописную улицу и Щукинский полуостров

ДТП произошло на востоке Москвы из-за снегопада

Московский регион накрыл мощный снегопад с ветром до 15 метров в секунду

"Московский патруль": дорожный патруль ЦОДД перешел в усиленный режим работы

"Московский патруль": полиция задержала рецидивиста за нападение на магазины техники

"Московский патруль": более 1,3 тыс автобусов отправили на спецстоянки в Москве

Два завода по производству аккумуляторных батарей появятся в ТиНАО

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия мощного снегопада. Специалисты расчищают пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и социальным объектам, а затем обрабатывают их противогололедными реагентами.

Автомобилистов призвали быть внимательнее из-за большого количества снегоуборочной техники на улицах. В столицу вернулись морозы, днем 17 февраля ожидается до минус 10 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 20. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городпогодаЖКХДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

