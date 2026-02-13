13 февраля, 18:30Город
Новости Москвы: на Болотной набережной начали строить пешеходный мост
Возведение пешеходного моста началось на Болотной набережной. Работы проводят в основном с воды, чтобы не перекрывать проезжую часть. На место доставили баржи, плавучий кран и буксиры.
Возле станции метро "Славянский бульвар" возводят навес, который получил название "сухие ноги". Конструкция позволит пассажирам при пересадке с одного вида транспорта на другой не ходить по лужам и сугробам.
