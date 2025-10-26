"Новости дня": путь из центра Москвы до районов на западе города станет короче на полчаса

Путь из центра Москвы до зеленых районов на западе города станет короче на полчаса благодаря строительству Рублево-Архангельской линии метро. В районе Кунцево возводят станцию "Рублево-Архангельское", которая разгрузит Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии.

Станция получит два вестибюля, семь эскалаторов и шесть лифтов. На линии запланировано 12 станций, которые соединят деловой центр с жилыми районами северо-запада Москвы. Ежедневно ею будут пользоваться до 250 тысяч человек.

