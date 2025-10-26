Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 05:30

Транспорт

"Новости дня": путь из центра Москвы до районов на западе города станет короче на полчаса

"Новости дня": путь из центра Москвы до районов на западе города станет короче на полчаса

Поезда снова начнут ходить между Москвой и Алма-Атой

Около 1,3 трлн рублей выделят на модернизацию транспортной системы Москвы к 2026 году

Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

60 современных вагонов "Москва-2024" запустят на линии метро в столице до кода года

Новые зарядные станции для электробусов появились на конечных остановках в Москве

Врачи предупредили об опасности электросамокатов для детей

Сотрудники Госавтоинспекции в Москве напомнили велокурьерам ПДД

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 октября

На северо-востоке Москвы появился новый автобусный маршрут

Путь из центра Москвы до зеленых районов на западе города станет короче на полчаса благодаря строительству Рублево-Архангельской линии метро. В районе Кунцево возводят станцию "Рублево-Архангельское", которая разгрузит Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии.

Станция получит два вестибюля, семь эскалаторов и шесть лифтов. На линии запланировано 12 станций, которые соединят деловой центр с жилыми районами северо-запада Москвы. Ежедневно ею будут пользоваться до 250 тысяч человек.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортметрогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика