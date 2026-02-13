13 февраля, 11:15Транспорт
Патрули ЦОДД дежурят на сложных участках МКАД из‑за снегопада
В круглосуточном режиме на дорогах Москвы работают инспекторы ЦОДД. Экипажи патрулируют сложные участки МКАД, где из‑за снежного наката большегрузы теряют сцепление с дорогой и буксуют на подъемах.
Как отмечают эксперты, спецтранспорт ЦОДД позволяет буксировать как легковые авто, так и грузовики. В машинах есть все необходимое для мелкого ремонта, чтобы водитель мог уехать с дороги самостоятельно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.