Патрули ЦОДД дежурят на сложных участках МКАД из‑за снегопада

В круглосуточном режиме на дорогах Москвы работают инспекторы ЦОДД. Экипажи патрулируют сложные участки МКАД, где из‑за снежного наката большегрузы теряют сцепление с дорогой и буксуют на подъемах.

Как отмечают эксперты, спецтранспорт ЦОДД позволяет буксировать как легковые авто, так и грузовики. В машинах есть все необходимое для мелкого ремонта, чтобы водитель мог уехать с дороги самостоятельно.

